Archivierter Artikel vom 03.11.2020, 02:00 Uhr

Saarbrücken

Saar-Landtag will mehr Rechtssicherheit für Corona-Maßnahmen

Mit einem neuen Gesetz will der saarländische Landtag mehr Rechtssicherheit für Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie schaffen. „Wir setzen Leitplanken“, sagte Landtagspräsident Stephan Toscani (CDU) am Dienstag in einer Sondersitzung des Landesparlaments. „Das neue Landesgesetz macht die Maßnahmen der Landesregierung rechtssicherer“, sagte er. Das von Toscani eingebrachte Gesetz wurde von allen Fraktionen des Landtages – CDU, SPD, Linke und AfD – gemeinsam vorgeschlagen.