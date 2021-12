Saar-Landtag: Verbesserungen im Biosphärenreservat Bliesgau

Das Biosphärenreservat Bliesgau muss nach Ansicht des saarländischen Landtages auch in den kommenden Jahren unterstützt und weiterentwickelt werden. In einem einstimmig angenommenen Entschließungsantrag wurde die Landesregierung aufgefordert, entsprechende Empfehlungen eines UNESCO-Ausschusses zu analysieren und notwendige Verbesserungen einzuleiten. Die Abgeordneten begrüßten, dass das UNESCO-Gremium das Biosphärenreservat Bliesgau für weitere zehn Jahre anerkannt hat.

„Diese Evaluierung ist ein großer Erfolg“, sagte Umweltminister Reinhold Jost (SPD). „Das Ergebnis heißt: zehn Jahre weiter in der Champions-League der Groß-Schutzgebiete mitarbeiten und mitspielen zu können.“ Die Biosphäre sei mittlerweile eine Marke. „Es geht nicht nur um Wertschätzung gegenüber der Natur oder der Kultur, sondern es geht auch um die Wertschöpfung“, sagte Jost. Man werde aber weiterhin „Fehleinschätzungen korrigieren und Klischees überwinden müssen“. So sei auch in einem Biosphärenreservat die Nutzung von Windkraftanlagen nicht grundsätzlich unmöglich.

Die Abgeordnete Jutta Schmitt-Lang (CDU) forderte Bürgerbeteiligung, falls beim Bau von Windanlagen „frühere Leitplanken wie der Schutz von historischem Wald eingerissen werden sollen“. Barbara Spaniol (Saar-Linke) forderte für die Zukunft auch die Reaktivierung von still gelegten Bahnstrecken, um den Zugang zum Bliesgau zu erleichtern.

In der Entschließung wird die Landesregierung unter anderem aufgefordert, den Bau einer zentralen Besuchereinrichtung, das sogenannte Biosphäre Haus, in Blieskastel zu ermöglichen.

