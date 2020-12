Archivierter Artikel vom 24.04.2020, 15:00 Uhr

Saar-Landtag tagt ab Mai in Congresshalle

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der saarländische Landtag verlegt wegen der Corona-Krise ab Mai seine Plenarsitzungen in die Congresshalle in Saarbrücken. Dies sei notwendig, um zwischen den Abgeordneten, Verwaltungsmitarbeitern und Gästen die empfohlenen Mindestabstände sicherzustellen, teilte der Landtag am Freitag mit. So könne der Landtag in Vollbesetzung mit allen 51 Abgeordneten seiner parlamentarischen Arbeit nachgehen. Die nächste reguläre Sitzung werde am 13. Mai stattfinden. Auch am 24. Juni und am 26. August seien die Sitzungen in der Congresshalle geplant. Wegen der Covid-19-Pandemie war das Plenum am 1. April abgesagt worden.