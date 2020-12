Saarbrücken

Saar-Landtag setzt Haushaltsberatungen fort

Mit einer Debatte über die Wirtschaftspolitik hat der saarländische Landtag am Mittwoch die Beratungen über den Doppelhaushalt des Landes in den Jahren 2021 und 2022 fortgesetzt. Jochen Flackus, Geschäftsführer der oppositionellen Linksfraktion, forderte die Landesregierung auf, „mit neuen Technologien Brücken zu schlagen in die neuen Zeiten hinein“.