Saar-Landtag organisiert sich in neuer Aufstellung

Vor dem Hintergrund der Fraktionsspaltung haben die Fraktionen der Regierungskoalition von CDU und SPD eine Gesetzesänderung eingebracht, die nach der Landtagswahl im März 2022 in Kraft treten soll. Demnach sollen künftig mindestens drei statt bisher zwei Abgeordnete einer Fraktion angehören müssen. Das Parlament wird am Donnerstag Ralf Georgi zum Vizepräsidenten wählen, nachdem Spaniol dieses Amt niedergelegt hat. Die Veränderungen im Parlament führen auch zu Beschlüssen über Redezeiten und eine Sitz-Neuverteilung in den Ausschüssen. Der Landtag in Saarbrücken hat 51 Mitglieder. Die CDU hat 24 Sitze, die SPD 17. Neben der Fraktion Die Linke (5) und der Saar-Linke (2) ist auch die AfD mit einer zweiköpfigen Fraktion sowie mit dem fraktionslosen AfD-Abgeordneten Lutz Hecker vertreten.

