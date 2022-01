Saarbrücken

Saar-Landtag gedenkt Opfer des Nationalsozialismus

Mit einer Kranzniederlegung und einer Gedenkstunde im saarländischen Landtag ist am Donnerstag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert worden. „Wir dürfen keinen Mantel des Schweigens über die furchtbaren Verbrechen des Nationalsozialismus legen. Die Opfer dürfen nie in Vergessenheit geraten“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) nach einer Kranzniederlegung an der Gedenkstätte Gestapo-Lager Neue Bremm in Saarbrücken.