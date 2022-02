Mainz

Saar-Landtag gedenkt der beiden erschossenen Polizeibeamten

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit einer Schweigeminute hat der Landtag des Saarlandes der beiden vor gut zwei Wochen in der Westpfalz erschossenen Polizisten gedacht. „Wir alle sind bestürzt, schockiert und tieftraurig“, sagte Landtagspräsident Stephan Toscani am Mittwoch zur Eröffnung der Plenarsitzung in Saarbrücken. Die beiden Beamten seien „durch eine unbegreifliche Gewalttat aus ihrem noch jungen Leben gerissen“ worden.