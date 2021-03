Saarbrücken

Saar-Landtag für Stärkung von Frauen

Der Landtag des Saarlandes hat eine nachhaltige Stärkung der beruflichen und sozialen Sicherheit von Frauen gefordert. „Frauen sind während der Corona-Pandemie in besonderer Weise betroffen und gefordert“, heißt es in einer Entschließung, der die Regierungsfraktionen von CDU und SPD sowie die oppositionelle Linkspartei am Montag zustimmten. Frauen kämpften in Krankenhäusern in erster Reihe gegen die Pandemie, sorgten im Einzelhandel für die Grundversorgung und sicherten Bildung und Betreuung.