Saarbrücken

Saar-Landtag für Neuorganisation des Studentenwerks

Das Studentenwerk im Saarland soll künftig kein eingetragener Verein, sondern eine Anstalt des öffentlichen Rechts sein. Der saarländische Landtag stimmte am Mittwoch in Saarbrücken in erster Lesung einem entsprechenden Gesetzentwurf der Regierung zu. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte, mit dieser Änderung solle die Rechtslage an die der meisten anderen Bundesländer angepasst werden: „Ziel des Gesetzes ist es, das Potenzial des saarländischen Studentenwerkes besser auszuschöpfen.“