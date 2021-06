Saarbrücken

Saar-Landtag: Doppelbelastung von Grenzgängern muss enden

Die Doppelbelastung von Grenzgängern aus Frankreich, die in Deutschland Kurzarbeitergeld beziehen, muss nach Ansicht des saarländischen Landtages so rasch wie möglich beendet werden. Die Abgeordneten beschlossen am Donnerstag einstimmig einen entsprechenden Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und Linkspartei. Die Doppelbelastung der Grenzgänger widerspreche dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung.