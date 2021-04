Saarbrücken

Saar-Landtag bringt neue Landes-Grundsteuer auf den Weg

Der saarländische Landtag hat am Mittwoch in erster Lesung ein Gesetz für eine neue „Landesgrundsteuer“ auf den Weg gebracht. Sie soll die vom Bundesverfassungsgericht 2018 gekippte bisherige Grundsteuer ersetzen. Das Gesetz macht von der Möglichkeit Gebrauch, von Januar 2025 an von der bundesgesetzlichen Grundlage abzuweichen und eigene Regeln zu schaffen.