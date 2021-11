Saarbrücken

Saar-Landtag bringt neue Grenzen für Fraktionen auf den Weg

Die Bildung von Fraktionen im Landtag des Saarlandes wird künftig erst mit wenigstens drei Abgeordneten möglich sein. Dies sieht ein Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen von CDU und SPD vor, der am Donnerstag im Landesparlament in Saarbrücken in erster Lesung beschlossen wurde. Bisher reichten zwei Abgeordnete für eine Fraktion aus. Die Änderung soll für den nächsten Landtag gelten, der im März 2022 gewählt wird.