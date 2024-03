Saarbrücken

Energie

Saar-Landtag bringt Energiewende-Gesetze auf den Weg

Von dpa/lrs

Der saarländische Landtag hat am Mittwoch wichtige Gesetze über den Beitrag des Saarlandes zur Energiewende in Deutschland auf den Weg gebracht. Mit einem Gesetz sollen die Kommunen dazu verpflichtet werden, Flächen für den Bau von Windkraftanlagen auszuweisen. Zugleich wird ihnen eine Beteiligung an den Erträgen der Stromproduktion versprochen. Mit einem anderen Gesetz soll der Bau von Windrädern in bisher besonders geschützten alten Teilen des Staatswaldes ermöglicht werden.