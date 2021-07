Saarbrücken

Saar-Landtag beschließt mehr Mitbestimmung für Schüler

Lehrkräfte, Schulleitung, Eltern und Schüler im Saarland sollen künftig intensiver zusammenarbeiten. Auch jüngere Schüler sollen schon an Entscheidungen im Schulleben beteiligt werden. Das sieht das geänderte Schulmitbestimmungsgesetz vor, das der saarländische Landtag am Mittwoch in Saarbrücken mit der Regierungsmehrheit aus SPD und CDU beschlossen hat.