Saarbrücken

Saar-Landtag berät über Europapolitik

Die Europapolitik und die Zusammenarbeit über die Grenzen in der Region hinweg sind Themen der Plenarsitzung des saarländischen Landtages am Mittwoch (9.00 Uhr) in Saarbrücken. Der für Europa zuständige Minister Peter Strobel (CDU) gibt nach dem Ende der zweijährigen Präsidentschaft des Saarlandes in der Großregion eine Regierungserklärung ab. In einem 169 Seiten starken Bericht heißt es, die Europapolitik nehme einen „hohen Stellenwert“ in allen Ministerien der Landesregierung ein.