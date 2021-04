Saarbrücken

Saar-Landtag berät über Agrarreform und neue Grundsteuer

Der saarländische Landtag berät heute über die geplante EU-Agrarreform und über eine Neuordnung der Grundsteuer im Saarland. Agrarminister Reinhold Jost (SPD) will unter dem Titel „Der ländliche Raum im Saarland gewinnt“ über die künftige Agrarpolitik berichten. Die Landwirtschaftsminister von Bund und Ländern hatten sich Ende März darauf geeinigt, dass von 2023 an ein Viertel der EU-Direktzahlungen an deutsche Bauern an Klima- und Umweltmaßnahmen geknüpft sein soll.