Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 12:00 Uhr

Saarlands Top-Gourmet-Restaurants behalten ihre drei Sterne

Frankfurt/Main (dpa/lrs) – Die beiden saarländischen Drei-Sterne-Restaurants behalten ihre Auszeichnung. Das geht aus dem jüngsten Gourmetführer Guide Michelin hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde. Somit spielen „Victor's Fine Dining by Christian Bau“ in Perl an der Mosel und das „Gästehaus Klaus Erfort“ in Saarbrücken weiter in der ersten Gourmetliga mit. Außerdem gibt es wie im Vorjahr fünf Ein-Sterne-Häuser: „Hämmerle's Restaurant – Barrique“ in Blieskastel, das Saarbrücker „Esplanade“, „La Maison – Louis“ in Saarlouis, „Kunz“ in Sankt Wendel und „Landwerk“ in Wallerfangen. Alles in allem zeichnet der aktuelle Restaurantführer deutschlandweit 308 Häuser aus, darunter zehn mit drei Sternen.