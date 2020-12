Archivierter Artikel vom 15.05.2020, 16:40 Uhr

Saarbrücken

Saarlands Ministerpräsident: Längerer Lohnersatz für Eltern

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat eine Verlängerung des Anspruchs auf Lohnfortzahlung bei fehlender Kinderbetreuung wegen der Corona-Krise verlangt. „An dieser Stelle sollten wir nicht knausern, sondern zeigen, dass uns Familien etwas wert sind“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Saarbrücken. Bisher ist die Zahlung des Lohnersatzes wegen geschlossener Kitas oder Schulen auf sechs Wochen pro Elternteil begrenzt. Die große Koalition in Berlin konnte sich bisher noch nicht auf eine Verlängerung einigen.