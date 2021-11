Saarbrücken

Saarlands Innenminister fordert finanzielle Hilfen vom Bund

Saarlands Innenminister Klaus Bouillon (CDU) fordert vom Bund Hilfen zur finanziellen Entlastung der Städte und Gemeinden. Der enorme Bedarf an Investitionen in Infrastruktur in den kommenden Jahren sei durch die Kommunen nicht mehr stemmbar, „deshalb sind wir auf die Unterstützung des Bundes dringend angewiesen“, teilte Minister Bouillon am Donnerstag mit. Er fordere die nächste Bundesregierung etwa zur Aufstockung bestehender Förderprogramme oder der Bereitstellung neuer Fördermittel auf.