Saarbrücken

Saarlands Aufholprogramm: 400 zusätzliche Pädadogen

Mit 400 zusätzlichen Stellen für Lehrer und pädagogisches Personal will die saarländische Landesregierung Kindern und Jugendlichen aus der Pandemie-Krise helfen. Der Ministerrat einigte sich am Dienstag darauf, die 11,5 Millionen Euro aus dem Aufholprogramm des Bundes um weitere 16,5 Millionen aufzustocken. Finanzminister Peter Strobel (CDU) sprach von einer erfolgreichen gemeinsamen Kraftanstrengung: „Das ist für das Saarland eine große Nummer. Wir haben mächtig in die Tasten gegriffen, um wirklich gute Beschlüsse herbeiführen zu können.“