Saarlandmuseum gibt Slevogt-Gemälde an Erben zurück

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein während der NS-Zeit zwangsverkauftes Gemälde von Max Slevogt (1868-1932) hat die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz an die Erben der früheren Eigentümer zurückgegeben. Das Werk „Ananas“ aus dem Jahr 1902 sei 1982 mit einer renommierten Privatsammlung in die Moderne Galerie des Saarlandmuseums gelangt, teilte die Stiftung am Montag in Saarbrücken mit. Im Zuge von Forschungen über die Herkunft des Gemäldebestandes sei man auf „die belastete Geschichte“ des Slevogt-Werkes gestoßen.