Saarland zahlt Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung zurück

Saarbrücken (dpa/lrs) – In der Corona-Krise zahlt das Saarland Unternehmen ihre bereits geleistete Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung zurück. Betroffene Firmen könnten einen entsprechenden Antrag stellen, teilte der saarländische Finanzminister Peter Strobel (CDU) am Montag in Saarbrücken mit. „Wir ergreifen aktuell alle möglichen Chancen, um unsere saarländischen Unternehmen in dieser schwierigen Lage zu unterstützen und deren Liquidität zu erhalten.“