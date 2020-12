Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 19:10 Uhr

Saarbrücken

Saarland zählt 15 neue Corona-Fälle

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Saarland ist innerhalb eines Tages um 15 auf insgesamt 3497 gestiegen. Neue Todesfälle kamen nicht hinzu. Bislang sind 177 Saarländer in Verbindung mit dem Virus gestorben, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Saarbrücken mitteilte.