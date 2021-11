Mainz

Saarland: Wöchentlich zwei Tests für medizinisches Personal

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland unterstützt die Forderung der Gesundheitsminister der Länder nach Entlastung für geimpfte und genesene Beschäftigte in Arztpraxen und Kliniken. Zwei Tests pro Woche durch einen vom Arbeitgeber bereitgestellten Antigen-Schnelltest seien ausreichend, teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Donnerstag mit.