Archivierter Artikel vom 30.03.2020, 12:30 Uhr

Saarland: Wirtschaftsleistung gibt 2019 um 0,6 Prozent nach

Saarbrücken (dpa/lrs)- Die saarländische Wirtschaft ist nach Angaben des Statistischen Amtes in Saarbrücken im vergangenen Jahr geschrumpft. Preisbereinigt sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach ersten aktuellen Berechnungen um 0,6 Prozent zurückgegangen, teilte die Behörde am Montag mit. Damit sei die Konjunktur ungünstiger als in den meisten anderen Bundesländern verlaufen, hieß es.