Saarbrücken

Saarland will Tariflohn-Pflicht bei öffentlichen Aufträgen

Der saarländische Ministerrat hat am Dienstag das „Fairer-Lohn-Gesetz“ beschlossen. Es soll nun in die externe Beratung gehen, im Sommer dem Landtag vorgelegt werden und voraussichtlich ab dem 1. Januar 2022 in Kraft treten. Wer einen Auftrag der öffentlichen Hand – etwa von Land, Stadt, Kommune oder auch öffentlichem Unternehmen – bekommt, muss dann Tariflohn zahlen und wesentliche Bedingungen des Tarifvertrages einhalten. Wirtschafts- und Arbeitsministerin Anke Rehlinger (SPD) sprach von einem „Meilenstein für einen fairen Arbeitsmarkt“.