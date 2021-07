Saarbrücken

Saarland will Qualität der Gewässer nachhaltig verbessern

Ein Viertel der saarländischen Gewässer sind laut Umweltministerium ökologisch schon in einem guten bis sehr guten Zustand. „Unser Ziel ist aber, dass die Qualität all unserer Gewässer besser wird“, sagte Umweltminister Reinhold Jost (SPD) bei einer digitalen Infoveranstaltung am Mittwoch. Das will er nun bis zum Jahr 2027 mit mehr als 350 Maßnahmen des dritten Bewirtschaftungsplans der WRRL (Wasserrahmenrichtlinie) erreichen. Darin aufgenommen wurden Maßnahmen für knapp drei Viertel aller Gewässer, bei denen Kläranlagen saniert, Gewässer renaturiert und Regenüberlaufbecken optimiert werden.