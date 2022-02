Saarbrücken

Saarland will Millionen für „kulturelle Leuchttürme“ geben

Das Saarland will kulturelle Großprojekte in den kommenden sechs Jahren mit rund 7,2 Millionen Euro fördern. Über das Programm „Inwertsetzung kultureller Leuchttürme“ sollen Events unterstützt werden, die eine überregionale Strahlkraft für das Saarland entfalten, wie Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag in Saarbrücken ankündigte.