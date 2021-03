Saarbrücken

Saarland will Luca-App einsetzen

Zur Nachverfolgung von Kontakten in der Corona-Pandemie will das Saarland künftig die sogenannte Luca-App einsetzen. Auf Beschluss der Landesregierung könnten bereits diese Woche alle sechs Gesundheitsämter an die Anwendungssoftware angebunden werden, teilte die Staatskanzlei in Saarbrücken am Mittwoch mit. „Damit das Saarland-Modell funktionieren und wieder mehr öffentliches Leben ermöglicht werden kann, brauchen wir eine effektive und leicht zu handhabende Lösung der Kontaktnachverfolgung“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans.