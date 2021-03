Saarbrücken

Saarland will Impfungen in Hausarztpraxen ab April

Die saarländische Landesregierung weitet die Corona-Impfungen mit Hilfe der Hausärzte aus. „Ab April werden die Impfungen nicht mehr ausschließlich in den vier Impfzentren durchgeführt, sondern können auch in Hausärzte-Praxen durchgeführt werden“, erklärte die Staatskanzlei in Saarbrücken am Freitag. Die Termine würden von den Praxen ab dem 1. April vergeben. Bereits jetzt gebe es im Saarland täglich knapp 4000 Corona-Impfungen.