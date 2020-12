Archivierter Artikel vom 07.04.2020, 19:10 Uhr

Saarland will Forschung zum Coronavirus vorantreiben

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Landesregierung will Forschungsprojekte zur Bewältigung der Corona-Pandemie vorantreiben. Nach einer Videokonferenz mit mehreren Experten von Kliniken teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Saarbrücken mit, Forschung sei ein wesentlicher Baustein, damit die Covid-19-Erkrankung zurückgedrängt werden könne. „Deshalb brauchen wir dringend Forschungsprogramme, um die Viruserkrankung möglichst bald eindämmen und die Sterblichkeit senken zu können.“