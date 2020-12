Archivierter Artikel vom 22.03.2020, 13:50 Uhr

Saarland will Corona-Patienten aus Frankreich aufnehmen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland hat Frankreich medizinische Hilfe bei der Behandlung von schwerkranken Coronavirus-Patienten angeboten. Man werde im Rahmen der Kapazitäten und Möglichkeiten Beatmungsplätze für französische Notfallpatienten zur Verfügung stellen, kündigte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Sonntag an. Dies habe er dem französischen Regionalratspräsidenten Jean Rottner in einem Telefonat zugesichert.