Saarbrücken

Saarland will auch Erleichterungen für vollständig Geimpfte

Das Saarland befürwortet auch baldige Erleichterungen für Personen, die vollständig gegen Corona geimpft sind. „Wir warten ab und stehen in der Reihe, wie alle anderen auch, um dem Bundeskabinett und dem Bundestag nicht vorzugreifen. Aber wir gehen davon aus, das kommt jetzt alles sehr schnell“, sagte die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Mittwoch in Saarbrücken. Zum Saarland: „Ja, wir planen nicht nur, sondern wir denken laut darüber nach, dass wir eine Erleichterung für vollständig Geimpfte geben können.“