Archivierter Artikel vom 26.05.2020, 18:40 Uhr

Saarland will ab 8. Juni eingeschränkten Kita-Regelbetrieb

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland will seine Kindertagesstätten schrittweise wieder öffnen: Nach einem Vier-Stufen-Plan wolle man möglichst ab dem 8. Juni in den eingeschränkten Kita-Regelbetrieb einsteigen, teilte das saarländische Bildungsministerium am Dienstag in Saarbrücken mit. Der Rechtsanspruch auf Betreuung müsse wieder in Kraft gesetzt werden. In dieser und nächster Woche solle ein Rahmenplan für den Einstieg erarbeitet werden. Klar sei, dass „sehr viele Kinder und Eltern“ dringend darauf angewiesen seien.