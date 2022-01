Saarbrücken/Berlin

Saarland: Wildschweinjagd um etwa die Hälfte zurückgegangen

In der zurückliegenden Jagdsaison von April 2020 bis März 2021 haben Jäger im Saarland deutlich weniger Wildschweine erlegt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden nur etwa halb so viele Tiere erjagt, wie aus der aktuellen Jagdstatistik Schwarzwild des Deutschen Jagdverbandes (DJV) hervorgeht. In der Jagdstrecke 2020/21 erlegten Jägerinnen und Jäger demnach 6631 Tiere – in der Rekordsaison 2019/20 waren es noch 13.128. Die aktuellen Zahlen liegen damit wieder auf dem Niveau der Jagdstrecke von 2018 bis 2019.