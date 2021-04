Offenbach

Saarland war im April wärmste Region Deutschlands

Das Saarland war in diesem April nach der vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die wärmste Region Deutschlands. Angesichts einer Durchschnittstemperatur von 7,3 Grad war es allerdings auch an der Saar nicht besonders frühlingshaft-warm: Wie im Rest Deutschlands blieben die Temperaturen deutlich unter den Vergleichswerten des langjährigen Mittels (1961-1990). Danach würde die Durchschnittstemperatur im April im Saarland bei 8,2 Grad liegen. Zudem war der April 2021 der drittfrostreichste in der Geschichte des Saarlands, wie der DWD am Donnerstag in Offenbach weiter mitteilte.