Archivierter Artikel vom 23.08.2020, 20:30 Uhr

Saarbrücken

Saarland verzeichnet fünf neue Corona-Fälle

Die Zahl bestätigter Corona-Infektionen im Saarland ist am Sonntag um fünf auf 3050 seit März gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken (Stand: 18 Uhr) mit. Danach starben seither unverändert 174 Menschen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Von den positiv getesteten Menschen im Saarland gelten inzwischen 2752 als geheilt – das sind sieben mehr als noch am Vortag.