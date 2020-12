Archivierter Artikel vom 20.03.2020, 18:10 Uhr

Saarland verschiebt seine Abiturprüfungen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Wegen der Corona-Krise werden die Abiturprüfungen im Saarland verschoben. Sie sollten nun ab dem 25. Mai stattfinden, teilte das saarländische Bildungsministerium am Freitag in Saarbrücken mit. Die Terminverlegung gelte auch für Prüfungsteile, die noch vor den Osterferien geplant waren. „Wir wollen Planungssicherheit für alle Schülerinnen und Schüler sowie alle am Prüfungsverfahren beteiligten Lehrkräfte geben“, sagte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD).