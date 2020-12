Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 20:20 Uhr

Saarland verlegt seine Abiturprüfungen erneut

Saarbrücken (dpa/lrs) – Wegen der Corona-Krise werden die schriftlichen Abiturprüfungen im Saarland erneut verlegt. Sie sollten nun zwischen dem 20. Mai – also fünf Tage früher als bisher geplant – und dem 4. Juni stattfinden, teilte das saarländische Bildungsministerium am Montag in Saarbrücken mit. Für die Abiturienten habe dies auch den Vorteil, dass die Prüfungen in Mathematik, Englisch und Deutsch auf zwei Wochen verteilt würden, so wie es auch in dem ursprünglichen Zeitplan vorgesehen war.