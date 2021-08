Saarbrücken

Saarland: Unterbringung afghanischer Ortskräfte ermöglichen

Das Saarland will sich an der Unterbringung von geflüchteten afghanischen Ortskräften beteiligen. Neben der Landeshauptstadt Saarbrücken hätten bereits weitere Gemeinden ihre Bereitschaft zur Aufnahme der Menschen erklärt, teilte das saarländische Innenministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit. Eine kurzfristige Aufnahme und Unterbringung von afghanischen Ortskräften, die vom Bund zugewiesen würden, sei sichergestellt. Der Umfang war zunächst unklar. Die Landesregierung appellierte weiter an Kreise und Kommunen, freie Unterkünfte an das Ministerium zu melden.