Saarbrücken

Internet

Saarland und Cyber-Sicherheitsbehörde: Mehr Zusammenarbeit

Im Kampf gegen Cyberangriffe haben das Saarland und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) am Donnerstag eine erweiterte Zusammenarbeit vereinbart. «Auch die weiterhin wachsenden Bedrohungen aus dem Cyberraum, wie wir sie rund um den Krieg in der Ukraine sehen, lassen die Anforderungen im Bereich der Cyber- und Informationssicherheit stetig wachsen», teilte die saarländische Landesregierung in Saarbrücken mit. Zudem habe die Corona-Pandemie mit der ausgeweiteten Nutzung digitaler Werkzeuge gezeigt, wie wichtig sichere Systeme seien.