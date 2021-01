Saarbrücken

Saarland übergibt Vorsitz der Großregion an Grand Est

Nach zwei Jahren übergibt das Saarland heute turnusgemäß den Vorsitz in der Großregion an die ostfranzösische Region Grand Est. Dazu schalten sich die Regierungschefs der Partnerregionen digital zu einem Video-Gipfel zusammen: Er stehe unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker – großregionale Zusammenarbeit in der Krise weiter intensivieren“, wie das Ministerium für Finanzen und Europa in Saarbrücken mitteilte.