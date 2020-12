Archivierter Artikel vom 08.07.2020, 17:20 Uhr

Saarland testet Mitarbeiter in Fleischproduktion auf Corona

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland sollen rund 500 Beschäftigte in verschiedenen Fleischproduktionen vom kommenden Freitag an auf das Coronavirus getestet werden. Die Landesregierung reagiere damit auf die jüngsten Ausbrüche in Nordrhein-Westfalen und Luxemburg, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. „Trotz sinkender Fallzahlen ist die Corona-Pandemie nicht vorüber“, erklärte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU). Mit Hilfe der Tests ließen sich potenzielle Infektionsherde früh erkennen.