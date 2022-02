Saarbrücken

Saarland: Terminbuchungen für Novavax-Impfung verzögern sich

Der ursprünglich für diesen Samstag im Saarland geplante Beginn der Terminbuchungen für Corona-Impfungen mit dem Impfstoff des US-Herstellers Novavax verzögert sich. Nach Rückfrage beim Bundesgesundheitsministerium sei weiterhin unklar, wann der Impfstoff in welcher Menge im Saarland verfügbar ist, teilte das Gesundheitsministerium am Samstagabend in Saarbrücken mit.