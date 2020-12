Archivierter Artikel vom 07.04.2020, 15:30 Uhr

Saarland stockt Wirtschaftshilfen auf

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland stellt 82 Millionen Euro bereit, um in der Corona-Krise auch mittlere Unternehmen mit 11 bis 100 Mitarbeitern zu unterstützen. Das kündigten Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) und Finanzminister Peter Strobel (CDU) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Saarbrücken an, die live via Facebook übertragen wurde. Das neue Programm ergänzt die bisherige Landessoforthilfe für Kleinunternehmen mit einem Volumen von 30 Millionen Euro und das Kreditprogramm mit 25 Millionen Euro.