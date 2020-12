Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 15:10 Uhr

Saarland stockt Corona-Bonus des Bundes um 500 Euro auf

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland will die Bundesprämie von 1000 Euro für Altenpflegekräfte um 500 Euro aufstocken. „Obwohl es in den letzten Monaten nicht immer einfach war, trugen die Pflegerinnen und Pfleger in den Pflegeeinrichtungen mit großem Engagement dazu bei, für die Sicherheit und das Wohlergehen der Bewohnerinnen und Bewohner zu sorgen“, teilte Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Mittwoch mit. Solch eine Leistung verdiene Anerkennung. Die Bundesregierung hatte eine so genannte Corona-Prämie für Beschäftigte in der Pflege beschlossen. So sollen alle Beschäftigten in der Altenpflege eine einmalige Sonderzahlung von bis zu 1000 Euro erhalten. Länder und Arbeitgeber können die Prämie aufstocken. Für das Saarland ergibt sich durch die Zuzahlung nach Angaben des Gesundheitsministeriums eine Summe von sieben Millionen Euro.