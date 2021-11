Saarbrücken

Saarland stimmt Infektionsschutzgesetz im Bundesrat zu

Die saarländische Landesregierung aus CDU und SPD wird der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes im Bundesrat an diesem Freitag zustimmen. Das teilte die Staatskanzlei am Freitagmorgen in Saarbrücken an.