Archivierter Artikel vom 13.11.2020, 16:10 Uhr

Saarbrücken

Saarland stellt 250 000 FFP2-Masken für Lehrer bereit

Auf Wunsch vieler Lehrer stellt das saarländische Bildungsministerium kurzfristig 250 000 FFP2-Masken für Beschäftigte an Schulen bereit. Die Masken sollten den Schutz in Situationen erhöhen, in denen Lehrer und Schüler engeren Kontakt hätten, teilte das Bildungsministerium am Freitag in Saarbrücken mit. Eine Pflicht zum Tragen einer Maske für Lehrkräfte gebe es weiterhin nicht. Schüler ab der 5. Klasse dagegen müssen im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.