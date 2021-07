Saarbrücken

Saarland startet Sonderimpfaktionen in Einkaufszentren

Wer möchte, kann sich im Saarland ab diesem Montag in manchen Einkaufszentren spontan gegen Corona impfen lassen. Mit solchen Sonderimpfaktionen wolle man „neue niedrigschwellige Möglichkeiten“ zum Impfen schaffen, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Saarbrücken mit. Denn in den Impfzentren und Arztpraxen werde „eine nachlassende Auslastung“ verzeichnet.