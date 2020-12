Archivierter Artikel vom 16.06.2020, 15:00 Uhr

Saarland startet nach den Ferien in Schul-Regelbetrieb

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländischen Schulen sollen nach den Sommerferien wieder in den Regelbetrieb zurückkehren. Dies sei im Interesse von Kindern, Jugendlichen und Familien, sagte die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Dienstag in Saarbrücken. Der Regelbetrieb werde aber „unter Pandemie-Bedingungen“ organisiert: Daher werde es „gewisse Einschränkungen“ noch geben müssen, kündigte sie an.